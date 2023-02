von Sergej Jurtaev (Samstag, 25.02.2023 - 15:00 Uhr)

Sons of the Forest | Zelt bauen, schlafen und speichern

Wenn ihr in Sons of the Forest das Spiel speichern wollt oder euer Charakter schlafen muss, dann braucht ihr eine Unterkunft. Die einfachste Form davon ist ein Zelt, das ihr sehr schnell bauen könnt. Wir erklären euch in diesem Guide, wie ihr das hinbekommt.

Ein Zelt ist sehr nützlich und wird zum Schlafen und Speichern benötigt. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Zelt aufbauen

Um ein einfaches Zelt zu bauen, braucht ihr zwei Materialien: Eine Plane und einen Stock. Eine Plane könnt ihr am Anfang bei der Absturzstelle einsammeln und Stöcke gibt es überall zu finden. Ihr könnt auch euren Mitstreiter Kelvin damit beauftragen, nach einem Stock zu suchen, wenn ihr selbst keine Lust zu suchen habt.

Wenn ihr die beiden Materialien habt, müsst ihr zunächst euer Inventar öffnen und dort die Plane herausholen.

Breitet die Plane anschließend dort auf dem Boden aus, wo euer Zelt stehen soll.

Begebt euch dann zu einer Ecke der Plane und es erscheint ein gestrichelter Pfeil , der nach oben zeigt.

Interagiert damit mit der linken Maustaste (oder RT/R2 auf dem Controller) und eure Figur platziert automatisch einen Stock, wenn ihr einen im Inventar habt.

Der gestrichelte Pfeil zeigt an, dass ihr hier einen Stock aufstellen könnt. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Ihr könnt euer Zelt auch ein wenig modifizieren, indem ihr weitere Ecken der Plane mit Stöcken anhebt. Für die Funktionalität ist das aber nicht notwendig. Wenn ihr euch nun eurem Zelt nährt, erscheinen die Tastenbefehle zum Schlafen und zum Speichern. Eine Anleitung zum Bauen eines Zelts findet ihr auch in eurem Handbuch.

Zelt zerlegen und Plane mitnehmen

Ein wichtiger Tipp für den Anfang: Baut nach dem Speichern oder Schlafen das Zelt wieder ab und nehmt die Plane wieder mit. Solange ihr eine Plane im Inventar habt, könnt ihr immer problemlos für eine Unterkunft sorgen. Um das Zelt zu zerlegen, müsst ihr euch neben die Plane stellen und die Taste „C“ gedrückt halten (X/Viereck auf dem Controller). Das sollte die standardmäßige Tastenbelegung sein. Schaut ansonsten in den Einstellungen nach, welche Taste bei euch für den Befehl „Zerlegen“ zuständig ist.