von Sergej Jurtaev (Samstag, 25.02.2023 - 18:33 Uhr)

In Sons of the Forest müsst ihr euch verteidigen können, wenn ihr überleben wollt. Es ist deshalb ratsam, euch so schnell wie möglich eine Waffe zu besorgen. So könnt ihr euch glücklicherweise direkt am Anfang ohne viel Aufwand eine Pistole beschaffen. Wo ihr dazu einen passenden Pistolenaufsatz findet, verraten wir euch ebenfalls in diesem Guide.

Mit einer Pistole erleichtert ihr euch den Überlebenskampf am Anfang von Sons of the Forest. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Fundort des Pistolenaufsatzes

Die Pistole und der Pistolenaufsatz sind praktischerweise nicht allzu weit voneinander entfernt. Von eurer Absturzstelle aus müsst ihr euch nach Südwesten begeben. Ihr müsst zur westlichen Küste laufen und zwar dorthin, wo die Karte auf eurem GPS-Gerät ein violettes Ausrufezeichen im Wasser anzeigt.

Wenn ihr die westliche Küste erreicht habt, werdet ihr erkennen, dass das Ausrufezeichen auf ein orangefarbenes Schlauchboot hinweist. Bevor ihr euch um das Boot kümmert, solltet ihr zuvor den Strand unter die Lupe nehmen. Hier gibt es ein kleines Lager mit einer Leiche, bei der ihr unter anderem den Pistolenaufsatz einsammeln könnt. Im Lager gibt es einen Radiorekorder, der Musik spielt, sodass ihr problemlos fündig werden solltet.

Begebt euch zur markierten Stelle auf der Karte, um den Pistolenaufsatz sowie das Boot im Wasser zu finden. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Fundort der Pistole

Nachdem ihr den Pistolenaufsatz und die restlichen Gegenstände eingesammelt habt, könnt ihr euch dem Boot im Wasser zuwenden. Die Pistole liegt im Boot und ihr werdet schnell hinschwimmen können. Allerdings schwimmen Haie um das Boot herum und greifen euch womöglich an. Bevor ihr aufbrecht, solltet ihr deswegen ein Zelt bauen und das Spiel sicherheitshalber abspeichern.

Bei dem Ausrufezeichen im Wasser handelt es sich um diesem Boot, in dem auch eine Pistole liegt. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Haie besiegen

Außerdem solltet ihr entweder Pfeil und Bogen oder Pistolenmunition im Inventar haben, um euch gegen die Haie zu wehren. Bei der Absturzstelle am Anfang habt ihr wahrscheinlich Pistolenmunition gefunden, sodass das auch kein Hindernis für euch darstellen sollte.

Schwimmt schnell zum Boot und klettert hinauf. Sollte euch ein Hai attackieren, ladet ihr den Spielstand und probiert es noch einmal. Nachdem ihr im Boot alles eingesammelt habt, könnt ihr euer Inventar öffnen, um die Pistole mit dem Aufsatz zu kombinieren. Vermutlich wird euch jetzt mindestens ein Hai umkreisen. Mit der Pistole könnt ihr den Angreifer ausschalten und wieder an Land schwimmen.