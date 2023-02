von Sergej Jurtaev (Montag, 27.02.2023 - 15:58 Uhr)

Sons of the Forest | Elektroschocker finden und aufladen

Der Elektroschocker ist eine sehr praktische Nahkampfwaffe in Sons of the Forest. Ihr könnt damit nicht nur einfache Hiebe austeilen, sondern auch Gegner kurzzeitig betäuben, sodass sie ein leichtes Ziel darstellen. In diesem Guide zeigen wir euch den Fundort der Waffe und erklären euch, wie ihr den Elektroschocker wieder aufladen könnt.

Den nützlichen Elektroschocker könnt ihr euch ganz leicht in Sons of the Forest besorgen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Fundort des Elektroschockers

Um den Elektroschocker zu entdecken, müsst ihr den Westen der Insel unter die Lupe nehmen. Folgt hier den Gewässern bis zum Ende eines Bachs, in dessen Nähe eine Höhle auf eurer GPS-Karte markiert ist. Neben einem kleinen Wasserfall findet ihr auf einem Felsen im Wasser einen Haufen Totenkopfschädel. In der Mitte der Schädel ragt der Elektroschocker empor, auf dem ein weiterer Schädel hängt. Nährt euch der Konstruktion und sammelt den Elektroschocker ein. Auf der folgenden Karte zeigen wir euch noch mal den genauen Fundort.

An der markierten Stelle findet ihr den Elektroschocker. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Elektroschocker einsetzen

Da der Elektroschocker eine Nahkampfwaffe ist, könnt ihr wie üblich mit der linken Maustaste (R2/RT auf dem Controller) zuschlagen oder euch mit der rechten Maustaste (L2/LT auf dem Controller) schützen. Um einem Gegner eine Elektroladung zu verpassen, müsst ihr zustoßen, indem ihr die linke Maustaste (R2/RT auf dem Controller) gedrückt haltet. Der Gegner ist dann kurzzeitig betäubt und ihr könnt ihn im Nahkampf bearbeiten oder zu einer Schusswaffe wechseln (zum Beispiel einer Pistole), um sicher zu treffen. Ansonsten könnt ihr die gewonnene Zeit natürlich auch für die Flucht nutzen, wenn euer Inventar für die Situation ungeeignet ist.

Elektroschocker aufladen

Leider gibt es einen kleinen Haken beim Elektroschocker: Jedes Mal, wenn ihr einen Gegner betäubt, wird die Energie des Elektroschockers verbraucht. Über dem Griff gibt es eine Energieanzeige, an der ihr ablesen könnt, wie viel Energie noch vorhanden ist. Glücklicherweise könnt ihr den Elektroschocker mithilfe von Batterien, die ihr in der Spielwelt findet, wieder aufladen. Dafür müsst ihr die Batterien nicht manuell einsetzen. Wenn der Elektroschocker leer ist und ihr Batterien im Inventar habt, wird die Waffe automatisch wieder aufgeladen.