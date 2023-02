von Sergej Jurtaev (Montag, 27.02.2023 - 19:16 Uhr)

Sons of the Forest | Virginia rekrutieren und Kleidung finden

In Sons of the Forest könnt ihr neben Kelvin noch weitere NPCs als Begleiter freischalten. Ein solcher NPC ist die Mutantin Virginia. Das ist die Frau mit drei Beinen und drei Armen, der ihr früher oder später sicher begegnen werdet. In diesem Guide erklären wir euch, wie ihr Virginia rekrutiert und welche Vorteile das hat.

Nein, das ist kein Bug. Virginia hat drei Beine und Arme, mit denen sie euch tatkräftig unterstützen kann. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Mit Virginia anfreunden

Es sollte nicht lange dauern, bis euch die Frau mit drei Beinen über den Weg läuft. Virginia hat keinen genauen Standort und wird euch einfach überraschen, aber bei uns ist sie vermehrt in der Nähe von Gewässern aufgetaucht. Virginia ist zunächst scheu und zeigt mit einer verteidigenden Geste an, dass ihr auf Abstand gehen sollt. Haltet deswegen einige Meter Abstand, wenn ihr sie beobachtet und tragt nichts in den Händen, schon gar keine Waffen.

Nach einiger Zeit wird Virginia davonlaufen und ihr werdet sie vermutlich aus dem Blick verlieren. Spielt dann einfach normal weiter, bis sie euch wieder begegnet und verhaltet euch erneut zurückhaltend. Es wird eine Zeitlang dauern, aber nach weiteren Begegnungen steigt Virginias Vertrauen. Das werdet ihr daran merken, dass sie anfägt, vor euch zu tanzen oder euch Kräuter sowie Fische als Verpflegung bringt.

Wenn Virginia vor euch tanzt, ist es ein gutes Zeichen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Wenn sie schließlich auf euch zukommt und den Daumen hebt, habt ihr sie als Verbündete für euch gewonnen. Wie bei Kelvin erscheint fortan auch bei Virginia ein Interaktionsbefehl, wenn ihr vor ihr steht und ihr könnt Virginia Sachen geben. Nachdem Virginia den Daumen hebt, winkt sie zudem mit den Händen, als wollte sie euch etwas zeigen. Wenn ihr Virginia folgt, wird sie euch zu einem einzigartigen Gegenstand führen, der in der Nähe ist (das könnte zum Beispiel der Elektroschocker sein).

Wie euch Virginia als Begleiterin hilft

Während Kelvin für das Sammeln oder Bauen von Gegenständen zuständig, könnt ihr Virginia Waffen in die Hände drücken. Da sie drei Hände hat, kann sie mehrere Waffen wie zum Beispiel ein Gewehr und eine Pistole gleichzeitig tragen. Dadurch ist sie im Kampf eine große Hilfe.

Damit ihr Virginia nicht aus den Augen verliert, solltet ihr ihr als aller erstes einen GPS-Peilsender anstecken. Dadurch wird sie dann wie Kelvin auf der Karte markiert. Die GPS-Peilsender könnt ihr bei den drei Ausrufesymbolen auf eurer Karte finden. Im oben verlinkten Pistolen-Guide gehen wir ebenfalls auf einen Peilsender-Fundort ein.

Kleidung für Virginia finden

Neben Waffen könnt ihr Virginia auch Kleidung besorgen. Das solltet ihr vielmehr sogar, denn im Winter fühlt sie sich nicht wohl, da ihr kalt wird. Es gibt drei Outfits, die ihr für Virginia auf der Insel finden könnt. Das folgende Video des YouTube-Kanals DStrike zeigt euch die Fundorte.