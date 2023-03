von Sergej Jurtaev (Mittwoch, 01.03.2023 - 20:05 Uhr)

Sons of the Forest | Taschenlampe finden

Wenn ihr die dunklen Höhlen von Sons of the Forest erkundet oder nachts unterwegs seid, dann kann eure Sicht schon mal ganz schön eingeschränkt sein. Eine Taschenlampe wäre dafür das passende Hilfsmittel und glücklicherweise könnt ihr eine auf der Insel finden. Wo genau ihr suchen müsst, erklären wir euch in unserem kurzen Guide.

Die Taschenlampe hilft euch dabei, in der Dunkelheit von Sons of the Forest mehr zu erkennen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Fundort der Taschenlampe

Die Taschenlampe ist praktischerweise ziemlich schnell gefunden, denn der Fundort ist im Prinzip schon auf der Karte eures GPS-Geräts markiert. Dabei handelt es sich nämlich um eins der drei Ausrufezeichensymbole auf der Karte. Ihr müsst zum östlichsten der drei Punkte aufbrechen, der in der Nähe des Gebirges ist, das sich in der Mitte der Map befindet.

Die Karte zeigt euch den Fundort der Taschenlampe in Sons of the Forest. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Wenn ihr euer Ziel erreicht habt und genau beim Punkt steht, könnt ihr erst einmal nichts erkennen. Das liegt daran, dass die Leiche mit dem GPS-Peilsender, den euer GPS-Gerät ortet, an einem Seil in der Luft hängt. Ihr müsst euch zu einer Klippe weiter oben begeben und nach einem Seil an der Klippe suchen, das um einen Felsen befestigt wurde (siehe Bild oben). Holt daraufhin zum Beispiel eure Axt heraus und schneidet das Seil mit einem Hieb durch. Die Leiche fällt daraufhin auf den Boden und ihr könnt die Gegenstände looten. Links neben der Leiche liegt die Taschenlampe.

Der leuchtende Gegenstand links neben der Leiche ist die Taschenlampe. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Taschenlampe aufladen

Am oberen Ende des Griffs der Taschenlampe gibt es eine Energieanzeige. Wenn ihr die Taschenlampe verwendet, verbraucht ihr leider immer Energie und die Anzeige leert sich langsam. Um die Taschenlampe wieder aufzuladen, braucht ihr ähnlich wie beim Elektroschocker Batterien. Ist die Energie der Taschenlampe verbraucht, werden Batterien automatisch verwendet, wenn ihr welche im Inventar habt.

Fackel anzünden

Es ist natürlich ärgerlich, dass ihr für die Taschenlampe Batterien braucht, aber sie hat einen Vorteil im Gegensatz zu einer Fackel. Die Taschenlampe kann wie das Feuerzeug in der linken Hand gehalten werden, sodass ihr euch gleichzeitig bewaffnen könnt. Die Fackel wird hingegen in eurer rechten Hand ausgerüstet.

Wenn es nur darum geht, eine Lichtquelle zu haben, dann ist die Fackel aber eine sehr gute Alternative. Ihr müsst nur einen Stock und etwas Stoff kombinieren, um eine Fackel zu craften. Einige Spielerinnen und Spieler haben Probleme, die Fackel anzuzünden. Wenn ihr die Fackel herausholt, müsst ihr auch das Feuerzeug zücken. Haltet dann die Taste gedrückt, die auf dem Bildschirm angezeigt wird (standardmäßig „L“), um die Fackel anzuzünden.