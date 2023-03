von Sergej Jurtaev (Donnerstag, 02.03.2023 - 16:51 Uhr)

Sons of the Forest | Seilgewehr finden und Seilrutsche benutzen

Das Seilgewehr ist ein wichtiges Item in Sons of the Forest, mit dem ihr Seilrutschen benutzen könnt. Außerdem braucht ihr das Seilgewehr, wenn ihr die Schaufel haben wollt. Wir verraten euch in diesem Guide, in welcher Höhle ihr danach suchen müsst. Alternativ könnt ihr euch den Weg zum Fundort im folgenden Video ansehen!

Fundort des Seilgewehrs

Um das Seilgewehr zu bekommen, werdet ihr eine lange Höhle durchqueren müssen. Im oberen Video zeigen wir euch den Laufweg auf dem friedlichen Schwierigkeitsgrad, sodass keine Gegner stören. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad werden sich euch jede Menge Gegner in den Weg stellen. Ihr solltet euch deshalb gut vorbereiten und euch mindestens die Pistole und den Elektroschocker besorgen. Speichert zudem das Spiel ab, bevor ihr die Höhle betretet. Die gesuchte Höhle befindet sich im Westen, wie ihr der folgenden Karte entnehmen könnt.

In dieser Höhle findet ihr das Seilgewehr. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Nachdem ihr die Holzbalken zerstört habt, die den Eingang zur Höhle versperren, solltet ihr im Inneren zur Fackel oder Taschenlampe greifen, um eure Sicht zu verbessern. Im ersten weitläufigen Areal der Höhle erwarten euch bereits zahlreiche Mutanten. Auf der linken Seite führt der Höhlengang zu einer Sackgasse. Ein Sluggy blockiert euch den weiteren Weg. Neben einer Leiche könnt ihr hier Zeitbomben einsammeln und diese sogleich einsetzen, um den Sluggy in die Luft zu jagen. Dadurch schaltet ihr nebenbei eine Errungenschaft frei.

Praktischerweise liegen neben dem Sluggy Zeitbomben, die ihr direkt einsetzen könnt. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Folgt dahinter dem Weg und wehrt euch gegen weitere Mutanten. Ihr müsst nun einen Bereich mit vielen Tropfsteinen durchqueren. Einige Leichen hängen an der Decke und ihr findet auf der rechten Seite eine seltsame Wandmalerei.

Wenn ihr an dieser Wandmalerei vorbeikommt, seid ihr auf dem richtigen Weg. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Im weiteren Verlauf der Tropfsteinhöhle hängen weitere Leichen an der Decke und ihr begegnet Baby-Mutanten, die ihr am besten mit einem Speer ausschaltet. Wenn ihr weiter voranschreitet, wird die Decke immer tiefer, bis ihr in der Ferne eine Lichtquelle erblickt mit Skeletten, die von der Decke hängen.

Nach einem dunklen Abschnitt findet ihr diese Lichtquelle und Skelette an der Decke. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Geht tiefer in die Höhle und ihr findet eine hängende Leiche nach der anderen. Nachdem ihr die drei Leichen erblickt habt, die nebeneinander hängen, müsst ihr euch dahinter durch einen engen Spalt auf der linken Seite zwängen. Etwas später gibt es eine Abzweigung mit zwei Pfaden. Rechts ist eine Sackgasse mit ein paar Items und links ist der richtige Weg. Hier findet ihr ein unscheinbares Loch in der Wand, durch das ihr kriechen müsst.

Sucht nach diesem kleinen Loch und durchquert es. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Dahinter müsst ihr euch rechts halten und den letzten Teil der Höhle durchqueren, der immer enger wird. Hier werden euch auch die letzten Mutanten von eurem Ziel abhalten wollen. Schließlich findet ihr am Ende einen schwarzen Koffer, in dem das Seilgewehr liegt.

Am Ende gehört das Seilgewehr endlich euch. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Mit dem Seilgewehr könnt ihr Seilrutschen verwenden. Ihr braucht dafür keine Munition und müsst das Seilgewehr auch nicht ausgerüstet haben. Über dem Koffer ist sogleich eine Seilrutsche und ihr könnt es ausprobieren. Blickt zur Seilrutsche und drückt den Knopf, der auf dem Bildschirm erscheint. Dankt der Seilrutsche könnt ihr eine Abkürzung nehmen, um die Höhle wenig später zu verlassen.