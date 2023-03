von Sergej Jurtaev (Samstag, 04.03.2023 - 19:13 Uhr)

Sons of the Forest | Tauchgerät und Betäubungsgewehr finden

Das Tauchgerät ist ein wichtiger Gegenstand in Sons of the Forest. Ihr könnt damit Gewässer erkunden und unter Wasser neue Gebiete erreichen. Auf dem Weg zum Tauchgerät könnt ihr nebenbei auch das Betäubungsgewehr mitnehmen. Beide Fundorte zeigen wir euch in diesem Guide. Schaut euch alternativ den Weg zum Tauchgerät in unserem Video-Guide an!

Fundort des Betäubungsgewehrs

Wenig überraschend müsst ihr eine bestimmte Höhle erkunden, wenn ihr das Tauchgerät haben wollt. In dieser Höhle befindet sich auch das Betäubungsgewehr, das ihr zuerst einsammeln könnt. Die gesuchte Höhle liegt im Nordosten der Insel an der Küste. Eine mögliche Absturzstelle liegt ganz in der Nähe am Strand. Es könnte also sein, dass ihr am Anfang des Spiels nur wenige Meter laufen müsst, um die Höhle zu erreichen.

Die Karte zeigt euch die Höhle, in der das Tauchgerät und das Betäubungsgewehr liegen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

In jedem Fall solltet ihr euch zuvor aber ein wenig vorbereiten, um gegen die Mutanten in der Höhle bestehen zu können. Und vergesst nicht vorher das Spiel zu sichern. Die Höhle ist allerdings relativ kurz und deshalb auch am Anfang überwindbar.

Nachdem ihr die Höhle betreten habt, geht es nur geradeaus, wobei ihr auf dem Weg ein paar Mutanten ausschalten müsst. Schließlich erreicht ihr einen Punkt, wo sich der Weg teilt. Ihr müsst den rechten Pfad erkunden, wenn ihr das Betäubungsgewehr haben wollt.

Hier gibt es zwei Wege. Der markierte Pfad führt euch zum Betäubungsgewehr. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Im rechten Höhlengang müsst ihr weitere Mutanten sowie Baby-Mutanten aus dem Weg räumen. Am Ende findet ihr schließlich eine Leiche, die an der Decke hängt. An der Leiche ist das Betäubungsgewehr befestigt – sammelt es ein.

Fundort des Tauchgeräts

Anschließend lauft ihr zurück zur Weggabelung (siehe Bild oben) und nehmt dort schließlich den linken Pfad. Hier geht es die ganze Zeit geradeaus, bis ihr am Ende eine Wasserquelle erreicht. In der Nähe einer schwachen Lichtquelle liegt das Tauchgerät, das ihr sogleich ausprobieren könnt.

Am Ende des linken Pfads werdet ihr das Tauchgerät entdecken. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Aber Achtung: Im Wasser in der Höhle schwimmt ein Hai umher, den ihr zuvor töten solltet, sofern ihr Waffen besitzt. Wenn ihr dann ins Wasser springt und abtaucht, werdet ihr eine Unterwasserpassage entdecken, die nach draußen zum Strand führt. Wenn ihr den Hai nicht vertreiben könnt, müsst ihr den Rückweg zu Fuß antreten.