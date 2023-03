von Sergej Jurtaev (Montag, 06.03.2023 - 18:24 Uhr)

Sons of the Forest | Schaufel finden

Die Schaufel ist ein essenzieller Gegenstand in Sons of the Forest. Ihr benötigt sie, wer hätte das gedacht, um Dinge unter der Erde auszugraben. Die Schaufel ist eins der am besten versteckten Objekte auf der Insel. In diesem Guide erklären wir euch, wie ihr sie erhaltet.

Mit der Schaufel könnt ihr ein paar nützliche Schätze in Sons of the Forest ausbuddeln. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Voraussetzungen, um die Schaufel zu bekommen

Die Schaufel liegt in einer bestimmten Höhle in Sons of the Forest. In dieser Höhle müsst ihr jedoch Hindernisse überwinden, für die ihr erst das passende Werkzeuge finden müsst. Genauer gesagt, braucht ihr das Seilgewehr und das Tauchgerät. Erst wenn ihr beides besitzt, könnt ihr euch um die Schaufel kümmern. In den verlinkten Guides zeigen wir euch die Fundorte der Objekte. Alternativ könnt ihr euch nachfolgend unsere Video-Guides zu beiden Fundorten ansehen.

Fundort der Schaufel

Wenn sich die oben erwähnten Gegenstände in eurem Inventar befinden, könnt ihr den Fundort der Schaufel in Angriff nehmen. Die Höhle befindet sich etwas westlich von dem Gebirge in der Mitte der Insel und liegt in der Nähe eines Flusses. Vor dem Eingang der Höhle sind drei Leichen aufgestellt. An einer der Leiche könnt ihr eine Schleuder finden.

Die Karte zeigt euch die Höhle, in der die Schaufel liegt. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Ihr solltet euch für die Expedition gut vorbereiten, da die Höhle wirklich lang und gefährlich ist. Nach dem Eingang müsst ihr sogleich an der linken Felswand die Seilrutsche benutzen, um den nächsten Abschnitt der Höhle zu erreichen. Anschließend müsst ihr links ins Wasser springen und abtauchen. Am Grund findet ihr eine Unterwasserpassage, die euch tiefer in die Höhle führt.

Wenn ihr aus dem Wasser steigt, müsst ihr euch um ein paar Mutanten kümmern. Lauft dann geradeaus und behaltet die rechte Felswand im Blick. Nach einigen Metern liegen nämlich ein Neoprenanzug und ein Lufttank auf dem Boden. Am Ende des Pfads müsst ihr einen Abhang hinabrutschen. Nachdem ihr im Wasser landet, müsst ihr links an Land gehen, wo mehrere Koffer auf dem Boden liegen.

Wenn ihr zu forsch seid, könntet ihr die beiden Items am Seitenrand leicht übersehen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Folgt dem Pfad und schaltet Mutanten aus, bis ihr eine Tropfsteinhöhle erreicht. Optional könnt ihr die Stalagmiten hinter den toten Minenarbeitern erkunden, denn hinter den Stalagmiten gibt es eine geheime Unterwasserpassage. Am Ende dieses Wegs werdet ihr ein Lichtaufsatz finden, den ihr zum Beispiel an eure Pistole anbringen könnt.

Der Pfeil zeigt euch, wo ihr nach der geheimen Unterwasserpassage suchen müsst. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Ansonsten müsst ihr geradeaus an den toten Arbeitern vorbeilaufen und einfach dem Höhlenverlauf folgen. Am Ende erreicht eine weitere kurze Unterwasserpassge, die ihr durchqueren müsst. Wenn ihr aus dem Wasser emporsteigt, haltet ihr euch an der rechten Felswand und folgt einfach dem Weg. Nach einigen Metern werdet ihr große Lichter erkennen, die das Ende der Höhle andeuten. Nahe des Abgrunds liegt die Schaufel auf einem toten Arbeiter. Ihr könnt euch den ganzen Weg zur Schaufel noch einmal in unserem Video-Guide ansehen!

Wenn ihr euch auf den Rückweg begebt, wird an einer Stelle ein Sluggy links durch eine Wand brechen. Tötet den Sluggy zum Beispiel mit einer Granate und passiert den neuen Weg, der sich euch aufgetan hat. Dabei handelt es sich um eine Abkürzung, um die Höhle schneller wieder zu verlassen.