von Sergej Jurtaev (Donnerstag, 16.03.2023 - 16:09 Uhr)

Sons of the Forest | Gleiter finden und fliegen

Der Gleiter wurde im aller ersten Update zu Son of the Forest hinzugefügt. Mit einem solchen Fluggerät könnt ihr große Distanzen schnell überwinden, was beim Erkunden der Insel durchaus hilfreich sein kann. Wir verraten euch in diesem Guide, wo ihr die Gleiter findet und wie ihr sie richtig nutzt.

Mit einem Gleiter seid ihr deutlich schneller unterwegs als zu Fuß. Zudem müsst ihr keinen Feindkontakt fürchten. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Fundorte aller Gleiter auf der Karte

Es gibt auf der Insel nicht nur einen Gleiter, sondern mindestens zehn Fundorte. Das hat auch einen Grund: Gleiter sind keine Gegenstände, die ihr in euer Inventar packen könnt. Ihr könnt einen Gleiter nur verwenden, wenn ihr ihn in den Händen tragt. Nachdem ihr geflogen seid, müsst ihr Vorort zurücklassen, damit ihr wieder andere Gegenstände benutzen könnt.

Damit ihr mit Gleitern fliegen könnt, wird eine gewisse Höhe vorausgesetzt. Deswegen befinden sich die meisten Gleiter auf Gebirgen oder in der Nähe von hohen Klippen. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass es rund um das Gebirge in der Mitte der Map zahlreiche Gleiter gibt. Auf der folgenden Karte haben wir alle uns bekannten Gleiter-Fundorte für euch markiert.

Die Karte zeigt euch 10 Gleiter-Fundorte in Sons of the Forest. (Quelle: mapgenie.io / Beabeitung: spieletipps)

Gleiter steuern und fliegen

Nachdem ihr einen Gleiter gefunden habt, müsst ihr in mit „E“ (Xbox-Controller: A) aufheben. Wollt ihr den Gleiter wieder ablegen, drückt ihr „G“ (Xbox-Controller: B). Wie bereits erwähnt, könnt ihr mit einem Gleiter nur fliegen, wenn ihr euch auf einer hohen Klippe befindet. Tragt den Gleiter deshalb zu einer geeigneten Stelle. In Sons of the Forest kann euer Charakter ziemlich steile Hänge hinauflaufen, sodass ihr schnell eine geeignete Position finden werdet.

Wenn ihr an einer Klippe steht, nehmt am besten etwas Anlauf und springt dann mit der Leertaste (Xbox-Controller: Y) von der Klippe ab. Ihr geht dann automatisch in den Flugmodus über und könnt über die Insel gleiten.

Mit einem Gleiter könnt ihr die Insel von oben bewundern. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Während des Gleitens wird die Steuerung invertiert. Wenn ihr nach oben drückt, fliegt ihr nach unten und wenn ihr nach unten drückt, geht es nach oben. Ihr könnt natürlich nur begrenzt in der Luft bleiben. Wenn ihr den Gleiter etwas senkt und dann wieder nach oben zieht, könnt ihr euch Antrieb verschaffen und auch etwas an Höhe gewinnen.

Wollt ihr schließlich mit dem Gleiter landen, müsst ihr lediglich euer Ziel auf dem Boden anvisieren. Sobald ihr den Boden berührt, landet ihr automatisch und müsst keinen Sturz oder Fallschaden befürchten. Nach der Landung könnt ihr den Gleiter wieder aufheben und euch einen neuen Absprungpunkt suchen, wenn ihr mögt.